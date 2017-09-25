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برلماني عراقي: استفتاء كردستان مخطط صهيوني لتقسيم العراق

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مصراوي Masrawy

برلماني عراقي: استفتاء كردستان مخطط صهيوني لتقسيم العراق

02:54 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

برلماني عراقي: استفتاء كردستان مخطط صهيوني لتقسيم العراق

بغداد -(أ ش أ):
قال عضو مجلس النواب العراقي عبود العيساوي : "إن تمسك مسؤولي إقليم كردستان برئاسة مسعود بارزاني لإقامة الاستفتاء هو تنفيذ لمخطط صهيوني من أجل تقسيم العراق بشكل كامل".

وأضاف العيساوي، في تصريحات خاصة لقناة العراقية اليوم الاثنين: "إن إجراء الاستفتاء اليوم ما هو إلا تنفيذ للمخطط الصهيوني وهو الطريق السريع والأسهل من أجل تدمير العراق بانقسام الإقليم"، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق قادة العملية السياسية في العراق لفشلها في التأثير على الدول الإقليمية من أجل إيقاف هذا المخطط.
ومن جانبه، أكد عضو مجلس النواب العراقي موفق الربيعي عزمه تقديم مقترح إلى البرلمان من أجل إضعاف كتلة النواب الكرد داخل المجلس ومنع تأثيرهم على أي تصويت مقبل.

وقال الربيعي ، في تصريحات لقناة (السومرية) العراقية، "سأتقدم بمقترح إلى البرلمان لفرز النواب الكرد وعددهم 65 نائبا من أجل الحد من تأثيرهم على أي تصويت مقبل"..مشيرا إلى أن المقترح يقضي بجعل الكرد "قائمة مفروزين" لا تعتمد أصواتهم ضمن العدد الكلي كي لا يؤثرون على التصويتات باعتبارهم كتلة كبيرة.

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مصراوي Masrawy

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