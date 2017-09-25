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بالصور.. بروتوكول ثلاثي لتنفيذ 1008 وحدات سكنية بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. بروتوكول ثلاثي لتنفيذ 1008 وحدات سكنية بالإسكندرية

03:02 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

وقع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، بروتوكول ثلاثي مع اللواء علي عشماوي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للعشوائيات، لإنشاء 1008 وحدات سكنية بواقع 9 بلوكات و1745 متر مربع مسطحات تجارية بمشروع بشائر الخير 3 بحي غرب الإسكندرية.

واتفق الأطراف الثلاثة على تسليم الوحدات شاملة التشطيب بالكامل والأثاث والأجهزة الكهربائية، فضلا عن الوحدات التجارية والممرات الخارجية المؤدية إليها، تمهيدا لتسكين الوحدات للمواطنين من المناطق غير الآمنة.

وقال المحافظ، إن المشروع يهدف لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بالمحافظة وإقامة عقارات سكنية بديلة تليق بقيمة الإنسان المصري، لافتا إلى أن تطوير المناطق غير الآمنة وداهمة الخطورة بحي غرب يأتي ضمن أولويات تطوير العشوائيات نظرا لخطورتها على حياة المواطنين.

وقدم "سلطان" الشكر للمنطقة الشمالية العسكرية ووزارة الإسكان على دورهما في الإنجاز والإدارة والإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات "بشائر الخير 1، 2، 3" لخدمة المواطنين.

ويأتي البروتوكول ضمن خطة صندوق تطوير المناطق العشوائية لنقل وتسكين سكان المناطق غير الآمنة والعشوائية بالمحافظة، تمهيدا لإعادة تخصيص المناطق غير الآمنة التي تم اخلائها وتسليمها للمنطقة الشمالية لضمان عدم انتشار العشوائية واستغلالها في إقامة مشروعات خدمية تفيد الصالح العام.

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