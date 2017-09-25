هيئة قناة السويس: مشروع ضخم في مجال البتروكيماويات بالعين السخنة

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

شارك اللواء بحري محفوظ طه نائب رئيس هيئة اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية، في مؤتمر "داون ستريم إيجبت" السنوي والذي تنظمه الهيئة العامة للبترول "إيجبس"، لعرض الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير والبتروكيماويات.

وقال خلال كلمته بالمؤتمر، إن الصناعات البتروکیماویة تعتبر إحدى الأولويات في المنطقة، خاصة في المنطقة الجنوبية، ويرجع ذلك إلى اعتبارها صناعة تجذب تجمعات صناعية أخرى فمنطقة العين السخنة هي أحد المناطق الأربع في المنطقة الاقتصادية، والتي تتمتع بمزايا كثيرة وإمكانات كبيرة تؤهلها لأن تكون قطبا كبيرا في مجال التكرير والبتروكيماويات، حيث يعتبر ميناء السخنة هو البوابة الجنوبية لقناة السويس والذي يمر من خلالها 17 الف سفينة سنويا تمثل 10% من حجم التجارة العالمية.

ومن خلال العرض التقديمي الذي قُدم خلال المؤتمر قال محفوظ، إن ميناء السخنة يحتوي على ثلاثة أحواض الحوض الثالث فيه مساحته 3.5 كم2 كما أن عمق الميناء والذي يصل 17 مترا يجعل الميناء يستقبل السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير والتي تصل حمولتها إلى 200 ألف طن مما يدل على مدى ملائمة الرصيف لمرسى السفن الكبيرة علاوة على توافق الظروف الهيدروغرافية مع الخدمات اللوجستية.

وأشار محفوظ إلى أن مساحة المنطقة الصناعية 210 كيلومتر مربعا تبعد عن الميناء مسافة من 5 إلى 7 كيلومترات فقط، والذي يسمح لعدد كبير من معامل التكرير لإنشاء خطوط الإنتاج في هذه المنطقة ويرتبط هذا الموقع بالموانئ والطرق الرئيسية بالقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن قناة السويس عبر شبكة طرق ممتازة وتربط السكك الحديدية المنطقة مع قناة السويس، إلا أنها لا تزال غير صالحة للعمل حتى هذه اللحظة ويمكن إصلاحها وفقا لدراسات السوق وحجم المواد البترولية التي يجب نقلها.

وأضاف طه إلى أن المنطقة الاقتصادية تكفل للمستثمر بيئة عمل مواتية وجاذبة للاستثمار تساعد على سهولة أداء أعماله من خلال منفذ الشباك الواحد بسهولة ويسر، وأن المنطقة لها مجلس إدارة له جميع الصلاحيات وممثل من عدد من الوزارات وله سلطة الولاية الكاملة من أجل تبسيط الإجراءات وإصدار الموافقات علاوة على انخفاض تكاليف الإنتاج، كما أن المنطقة تتمتع بعدد من الاتفاقيات التجارية مع عدد من الدول العربية والإفريقية التي تضيف للمنطقة ميزة تساعدها على سهولة نفاذ منتجاتها لهذه الدول وتجعل لها أفضلية في هذه الأسواق.

ولفت إلى أن المنطقة الجنوبية في العين السخنة تتضمن مشروع ضخم في مجال البتروكيماويات "التحرير للبتروكيماويات" والذي سيكون الأول من نوعه في مصر وأكبر مصنع في العالم ويضم وحدة تكسير النافتا مع القدرة على إنتاج 1.4 مليون طن سنويا من الإيثيلين والبولي إيثيلين و900 ألف طن سنويا من البروبيلين، 250 ألف طن سنويا من البيوتادين و350 ألف طن سنويا من البنزين و100 ألف طن سنويا من هيكسين بتكلفة حوالي 3.7 مليار دولار ومن المتوقع أن يوفر المشروع 20 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولى (التشييد).