"تضامن المنيا" تبدأ تلقي طلبات الحصول على 40 جنيه دعم لأسر الطلاب
"تضامن المنيا" تبدأ تلقي طلبات الحصول على 40 جنيه دعم لأسر الطلاب
02:57 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
المنيا ــ ريمون الراوي:
بدأت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، تلقي طلبات دعم الأسرة التي تضم تلاميذ وطلاب المدارس للحصول على زيادة في معاش التضامن الاجتماعي، بقيمة 40 جنيهًا للتلميذ.
وأعلن محمد سيد السيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن هذا الإجراء يتم اتباعه سنويا، مع بداية العام الدراسي، بهدف دعم الأسرة التي تضم طلبة، للحصول على دعم مالي قدره 40 جنيهًا شهريا للتلميذ، وبحد أقصى 200 جنيه للأسرة التي تضم 5 طلاب وتلاميذ.
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