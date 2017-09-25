وزير الشباب يطالب برفع سن الزواج لمواجهة الزيادة السكانية

كتب- أحمد علي:

طالب خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضية، برفع سن زواج الفتيات، كوسيلة للحد من الزيادة السكانية، قائلاً: "يجب خلق قنوات حوار مع الفتيات من الجيل الجديد، والتأكيد علي أهمية رفع سن الزواج، وعمل المرأه وزيادة الإنتاج".

وشدد، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة التضامن والأسرة في مجلس النواب، اليوم، في حضور ممثلي الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني، على ضرورة تجديد الخطاب الشبابي بتغيير أسلوب الحديث معهم والاعتماد بشكل أكبر على الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يتعامل من خلالها الشباب، واستخدام أدوات العصر".

ولفت وزير الشباب والرياضية، إلي أهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة بشكل علمي ومدروس في التواصل مع الشباب حول قضية الزيادة السكانية، علاوة عن أهمية توظيف الدراما من خلال مسلسلات توضيح مخاطر هذه القضية.

ونوه إلى أهمية خلق حالة تدفع المواطنين إلى التردد على الوحدات الصحية والإقبال على وسائل تنظيم الأسرة.​