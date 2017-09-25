يوسف القعيد لمصراوي: معرض الكتاب 2018 سيقام في مدينة نصر
يوسف القعيد لمصراوي: معرض الكتاب 2018 سيقام في مدينة نصر
03:02 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
كتبت-نسمة فرج:
قال الكاتب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2018، إن اللجنة العليا اتفقت على إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في منطقة أرض المعارض بمدينة نصر.
وأضاف القعيد في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الإثنين، أن اللجنة العليا ستعلن عن انطلاق مسابقة لتصميم شعار معرض الكتاب مثلما حدث العام الماضي.
وضمت اللجنة العليا، الكاتب ضياء رشوان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، والكاتب الكبير محمد سلماوي، والكاتب الروائي يوسف القعيد، الإعلامي محمود الورواري، ومصطفى عز العرب عضو لجنة الشباب في المجلس الأعلى للثقافة، والناقد نبيل عبد الفتاح.
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