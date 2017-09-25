أخبار عاجلة

بالصور - مقاهي دمياط الثقافية.. هنا جلس طاهر أبو فاشا والسلاموني وبشير الديك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

يوسف القعيد لمصراوي: معرض الكتاب 2018 سيقام في مدينة نصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يوسف القعيد لمصراوي: معرض الكتاب 2018 سيقام في مدينة نصر

03:02 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

يوسف القعيد لمصراوي: معرض الكتاب 2018 سيقام في مدينة نصر

كتبت-نسمة فرج:

قال الكاتب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2018، إن اللجنة العليا اتفقت على إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في منطقة أرض المعارض بمدينة نصر.

وأضاف القعيد في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الإثنين، أن اللجنة العليا ستعلن عن انطلاق مسابقة لتصميم شعار معرض الكتاب مثلما حدث العام الماضي.

وضمت اللجنة العليا، الكاتب ضياء رشوان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، والكاتب الكبير محمد سلماوي، والكاتب الروائي يوسف القعيد، الإعلامي محمود الورواري، ومصطفى عز العرب عضو لجنة الشباب في المجلس الأعلى للثقافة، والناقد نبيل عبد الفتاح.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. وزير الثقافة يفتتح "معرض الكتاب" بمسجد عمرو بن العاص

    أخبار

  • بالصور.. تحرير 25 محضر إشغالات بحي شرق مدينة نصر

    أخبار

  • بالصور- محافظ القاهرة يوجه بتكثيف الحملات على منطقة التبة بمدينة نصر

    أخبار

  • الكاتدرائية المرقسية تحتفي بعيد الأضحى بإقامة "معرض الكتاب"

    أخبار

إعلان

6079cc3ac9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة

الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة

مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا

مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا

رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج

تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج