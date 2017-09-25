سفارة الصين تمنح جامعة الأزهر معدات للارتقاء بالعملية التعليمية
سفارة الصين تمنح جامعة الأزهر معدات للارتقاء بالعملية التعليمية
02:45 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
كتب ــ محمود مصطفى:
استقبل الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم، وفدا من السفارة الصينية بالقاهرة برئاسة تيان لولو مستشارة المكتب التعليمى.
وبحث المحرصاوي مع الوفد، سبل دعم أواصر التعاون بين الجانبين ومناقشة أحوال الطلاب الصينين الدارسين بجامعة الأزهر.
وقال الدكتور المحرصاوى، إن جامعة الأزهر لا تألو جهدا فى تقديم كافة أشكال الرعاية للطلاب الوافدين الدارسين.
وأعرب عن استعداد جامعة الأزهر لعقد لقاء خاص مع الطلاب الصينين للتعرف على العقبات التى تواجههم أثناء دراستهم، وإيجاد حلول لها، مشيرا إلى أن الجامعة تتابع بصفة دائمة مدى انتظام الطلاب فى الدراسة، وتبلغ السفارة لاتخاذ اللازم ضد غير المنتطمين.
ومن جانبها أعلنت مستشارة المكتب التعليمي بسفارة الصين تيان لولو، عن منح جامعة الأزهر بعض الأجهزة والمعدات التعليمية للارتقاء بالعملية التعليمية
وأوضح أن أعداد الطلاب الصينيين الدارسين بجامعة الأزهر يبلغ 90% من طلاب الصين الدارسين بمصر.
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