رئيس قطاع تنظيم الأسرة: الصحة تدعم وسائل منع الحمل بنحو 92%

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن محافظات الصعيد تمثل أولوية أولى لبدء تنفيذ الإستراتيجية المنضبطة للسكان، فوفقا للبيانات بلغت نسبة الانقطاع عن استخدام وسائل منع الحمل 30% بمحافظات الصعيد، رغم أن هذه الوسائل تدعمها وزارة الصحة بنسبة 92%.

وتأتي ميكنة المنتفعات الجدد على رأس أولويات الاستراتيجية، حسبما ذكرت "عبدالمجيد"، حيث سيتم تصميم قاعدة بيانات لكل السيدات في سن الإنجاب لحماية الأسر من الإنجاب غير السليم، مؤكدة أنه تم حصر نصف مليون سيدة في محافظة بني سويف.

وتابعت في تصريحات لمصراوي أنه: "سيتم منح الوحدات التي تطبق المعايير أثناء تقديم الخدمة، التي حددتها الوزارة ويصل عددها لـ ١٠٠ وحدة، وسام التمير، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أنه يتم تدريب فريق العمل بالوحدات الصحية علي أساسيات تقديم الخدمة، فضلا عن توفر دليل "المشورة"، وبرامج إدخال البيانات الكترونيا، وتوفر جميع وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.