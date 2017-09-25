الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات مع الإمارات

أبو ظبي- ( أ ش أ):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الأصعدة، والاستمرار في التنسيق المكثف بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، مشدداً على أن أمن دول الخليج يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحاثات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عقب وصوله إلى أبوظبي، والتي تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب خلال جلسة المباحثات عن سعادته بزيارة أبوظبي،وطلب نقل تحياته للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، مؤكداً ما تمثله العلاقات بين مصر والامارات من نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية الشقيقة، ومشيداً في هذا الصدد بدور الإمارات في تعزيز العمل العربي المشترك.

وكان الرئيس السيسي قد وصل في وقت سابق اليوم الاثنين إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين فى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأسهم الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.​