بالصور.. "مميش" يلتقي وفدا من مسؤولي ميناء سنغافورة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، وفدا من مسؤولي ميناء سنغافورة، بمقر هيئة الموانئ بمحافظة بورسعيد، للوقوف على آخر التطورات في التعاون بين المنطقة الاقتصادية وموانئ سنغافورة في تشغيل ميناء شرق بورسعيد الجديد.

وأعرب "مميش"، خلال كلمته، على ثقته في قدرة موانئ سنغافورة على تشغيل وإدارة الموانئ وبناء الأرصفة وخاصة أرصفة الحاويات، مشيرا إلى أن التعاون مع موانئ سنغافورة PSA هي فرصة للمنطقة الاقتصادية للانطلاق لآفاق العالمية، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية للدفع بالتعاون مع الجانب السنغافوري وتواجد مزيد من الشراكات الاستثمارية خاصة تلك المعنية بإنجاح منطقة تنمية شرق بورسعيد، لافتًا إلى أن ميناء سنغافورة ستكون جزءًا كبيرًا من نجاح ميناء شرق بورسعيد.

وكشف الفريق مميش عن إنشاء لجنتين مشتركتين بين الجانب السنغافوري والمنطقة الاقتصادية لاستكمال الأعمال خلال الفترة المقبلة، على أن تبدأ ورش العمل المشتركة عقب الزيارة الميدانية لمسؤولي موانئ سنغافورة خلال اليوم لمواقع العمل في الميناء والأرصفة.

وعرض المهندس يحيى زكي، مدير عام دار الهندسة مصر، عرضا تفصيليا عن المخطط العام لمنطقة التنمية في شرق بورسعيد وكذلك الحوافز والمميزات للمنطقة خاصة تلك المعنية بالموانئ التي تعد بوابة رئيسية لربط قاراتي آسيا وإفريقيا معا.

ومن جانبه شرح اللواء مهندس دكتور أشرف وجيه، رئيس المكتب الاستشاري، عرضا لشبكة الطرق والأنفاق التي تخدم منطقة تنمية شرق بورسعيد، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ في شبكة الطرق للمنطقة الصناعية بلغت 52% من حجم الأعمال والتي ستنتهي جميعها ويتم تسليمها قبل يونيو 2018، مؤكداً على أن هناك مايقرب من 10 شركات محلية مصرية عاملة في الموقع بشرق بورسعيد بعمالة فنية ماهرة وتبلغ نسبة تنفيذ الأعمال في الأرصفة والميناء بين 85 إلى 99% وهي تعد معدلات تنفيذ عالية.

حضر اللقاء اللواء كامل الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، واللواء حسن عفيفي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء إيهاب البنان، مساعد رئيس الهيئة الاقتصادية ومسئولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.