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بالصور.. حملات مكثفة لترخيص الـ"توك توك" في أسيوط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حملات مكثفة لترخيص الـ"توك توك" في أسيوط

02:39 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

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أسيوط – أسامة صديق:

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، عن بدء حملات مكثفة ومستمرة لحصر وترخيص مركبات "التوك توك" بقرى ومراكز المحافظة، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع إدارة مرور أسيوط وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للترخيص والالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لذلك، مشددًا على توقيع عقوبات رادعة للمخالفين وسحب المركبات التي لم يتم ترخيصها.

وقال المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، إن محافظ أسيوط عقد عدة اجتماعات مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي المرور لوضع آليات واضحة لترخيص "التوك توك" ووضع خطة زمنية للتنفيذ، وأعطى مهلة حتى نهاية شهر أكتوبر لحصر جميع المركبات وإعداد تقرير بأعداد التي تم ترخيصها والتي تم مصادرتها للتأكد من سير عملية الترخيص دون توقف أو تأخر.

وأوضح العميد أحمد التوني، مدير إدارة مرور أسيوط، أن الحملات مستمرة بقرى المحافظة لفحص المركبات وأخذ بصمة الشاسيه والموتور من خلال مندوبين من إدارة المرور تسهيلًا على أصحاب تلك المركبات وتشجيعًا لهم على استكمال باقي الإجراءات على أن يتم ترقيم تلك المركبات واستخراج رخص قيادة للسائقين ومنع الأطفال من قيادة تلك المركبات حفاظًا على حياة المواطنين والحد من الحوادث.

وأضاف المهندس نبيل الطيبي، رئيس مركز ومدينة أسيوط، أن الحملات استهدفت قرى موشا وشطب ومنقباد والمطيعة والزاوية على أن تستكمل الحملة جميع قرى المركز بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وضباط المركز ومندوبين من إدارة المرور، وذلك في إطار تحقيق الانضباط لحركة المرور في الشوارع والميادين ومنع المخالفات والتجاوزات التي تحدث بسبب تلك المركبات.

وأشار أيمن محروس، رئيس حي شرق مدينة أسيوط، إلى سحب أكثر من مركبة "توك توك" مخالفة بمنطقة الوليدية وإجبار أصحابها على ترخيصها وفقا للتعليمات والضوابط المنظمة لذلك ومنع خروج تلك المركبات إلى الشوارع الرئيسية والميادين.

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