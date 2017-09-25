المرشحة الأولى للبديل الألماني تطالب رئيسة الحزب بمغادرته

برلين- (د ب أ):

طالبت المرشحة الأولى لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، أليس فايدل، رئيسة حزبها فراوكه بيتري بمغادرة الحزب.

وقالت فايدل اليوم الاثنين في برلين: "عقب الضجة الأخيرة للسيدة بيتري، التي اتسمت بانعدام المسؤولية، أطالبها بالتخلي عن التحدث باسم الحزب ومغادرة الحزب لعدم التسبب في المزيد من الخسائر".

وكانت بيتري أعلنت في وقت سابق اليوم عزمها عدم الانضمام لكتلة حزبها في البرلمان الألماني "بوندستاج".

وغادرت بيتري -عقب هذا الإعلان- مؤتمرا صحفيا مشتركا مع أبرز المرشحين للحزب، أليس فايدل وألكسندر جاولاند في برلين.

ويشير ذلك إلى تفاقم النزاع الداخلي في البديل الألماني، عقب النجاح الذي حققه في الانتخابات التشريعية أمس الأحد.

وأكدت بيتري إصرارها على بداية جديدة محافظة لحزبها، موضحة أنها تحتاج على الأقل إلى 34 نائبا في الحزب لتقود كتلة خاصة بها في البرلمان.

يذكر أن حزب البديل من أجل ألمانيا حصل على 6ر12% من أصوات الناخبين، ليحصد بذلك 94 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 631 مقعدا، ويصبح ثالث أكبر كتلة حزبية في البوندستاج.

وتمكنت بيتري من الحصول على مقعد مباشر في البرلمان عبر دائرتها الانتخابية في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.