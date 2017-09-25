الكرملين: نفوذ أحزاب المعارضة في روسيا طفيف

موسكو-(أ ش أ):

ذكر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن نفوذ أحزاب المعارضة في روسيا طفيف والتوزيع السياسي الداخلي في البلاد معروف جيدا ومستقر.

وقال بيسكوف، خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين، "إن التوزيع السياسي الداخلي في روسيا مستقر، حيث لدينا الحزب الذي يحتل المركز القيادي وهو روسيا الموحدة، ولدينا الأحزاب التي تمثل المعارضة السياسية".

وأضاف "أنتم تعلمون تماما كل هذه الأحزاب، وتعرفون أيضا بوجود ما يسمى بالمعارضة غير الممثلة في البرلمانية".

وردا سؤال يتعلق باحتمال قلق الكرملين من نجاح الأحزاب المعارضة اليمينية في عدد من الدول الأوروبية، قال بيسكوف "إن تأثير مثل هذه الأحزاب طفيف في روسيا".

وفي ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، أشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين عادة لا يعلق على نتائج الانتخابات في الدول الأخرى.