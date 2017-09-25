"بوكس الصعايدة" حيلة جديدة لأخذ الثأر في أسيوط .. و"الجلابية كشفتهم"



كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، أن ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام، والأمن المركزي، نجح في ضبط أطراف خصومة ثأرية، عمدوا إلى تجهيز سيارة نقل، بتجهيزات سيارات الشرطة، لإيهام خصومهم بأنها تابعة للشرطة والأخذ بالثأر.

وأضافت الداخلية في بيان لها، الاثنين، كان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، قد شنوا بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام، والأمن المركزي، حملة أمنية موسعة؛ لاستهداف الخصومة الثأرية بين عائلتين بناحية قرية بنى شعران بدائرة مركز شرطة منفلوط.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط "أبوالعيون ح.غ "60سنة مزارع"، ووليد أ.ح "32سنة دبلوم"، وجمعة ع.ع "50سنة مزارع" وبحوزتهم، سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، ملحقا بها صندوق ملفوف بالشمع الأزرق، وتم طلائه باللون الأزرق، وعليه فليشر أزرق اللون لخداع خصومهم وإيهامهم بأنها سيارة شرطة وميكروباص بدون لوحات.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بقيامهم بتجهيز السيارة الأولى، مماثلة لسيارات الشرطة بهدف خداع خصومهم، والثانية لاستقلالها أثناء استهداف طرف الخصومة الآخر للأخذ بالثأر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط أحد المتهمين الهاربين.