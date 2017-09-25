مميش: نثق في كفاءة سنغافورة لتشغيل ميناء شرق بورسعيد

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استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد مسئولي ميناء سنغافورة صباح اليوم الاثنين، في بورسعيد، خلال زيارة الوفد السنغافوري لمصر حاليًا؛ للوقوف على آخر التطورات في التعاون بين المنطقة الاقتصادية وموانئ سنغافورة في تشغيل ميناء شرق بورسعيد الجديد.

جاء هذا الاجتماع بحضور اللواء كامل الوزيري رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، واللواء حسن عفيفي مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء إيهاب البنان مساعد رئيس الهيئة الاقتصادية ومسئولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي بداية كلمته، رحب الفريق مهاب مميش، بمدير موانئ سنغافورة، والوفد المرافق، قائلاً "سعداء بزيارتكم في شرق بورسعيد لتشهادون حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتشاهدون أيضاً عزيمة المصريين في السباق مع الزمن للانتهاء من المشروعات العملاقة التي تخدم البلاد والعالم".

وأضاف الفريق مميش "كلنا ثقة في موانئ سنغافورة في تشغيل وإدارة الموانئ وبناء الأرصفة وخاصة أرصفة الحاويات"، مشيرًا إلى أن التعاون مع موانئ سنغافورة PSA فرصة للمنطقة الاقتصادية للانطلاق لآفاق العالمية.

وأكد الفريق مميش، على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية، للدفع بالتعاون مع الجانب السنغافوري وتواجد مزيد من الشراكات الاستثمارية خاصة تلك المعنية بإنجاح منطقة تنمية شرق بورسعيد، لافتًا إلى أن ميناء سنغافورة ستكون جزءًا كبيرًا من نجاح ميناء شرق بورسعيد.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الزيارة التي قام بها ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، خلال الشهر الماضي لسنغافورة، وخاصة الجلسات التي تمت بحضورها مع مسئولي موانئ سنغافورة كانت ناجحة، وها هي تؤتي بثمارها على أرض الواقع في شرق بورسعيد عقب تلك الزيارة الميدانية، مؤكدًا على أن الجانبين يعملان على استكمال وبناء ما سبق من مفاوضات خلال الفترة الماضية لإنجاح التعاون المشترك.

وكشف الفريق مميش عن إنشاء 2 لجنة مشتركة فنية بين الجانب السنغافوري والمنطقة الاقتصادية لاستكمال الأعمال خلال الفترة المقبلة، على أن تبدأ ورش العمل المشتركة عقب الزيارة الميدانية لمسئولي موانئ سنغافورة خلال اليوم لمواقع العمل في الميناء والأرصفة.

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من جانبه، قام اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، بشرح تفاصيل الأعمال المقامة في منطقة تنمية شرق بورسعيد خلال عرض تقديمي عن ميناء وأرصفة شرق بورسعيد التي تبدأ في التشغيل بعد الافتتاح يونيو المقبل 2018.

كما تحدث اللواء عبد القادر عن حجم الأعمال التي يمكن للميناء استيعابها، وكذلك الأعمال بالمنطقة الصناعية واللوجستية التي من شأنها تساهم في حركة تداول السفن مستقبلا على الأرصفة الجديدة.

وأكد على أن مصر تشهد فترة من الإصلاح والقرارات الاقتصادية الهامة خلال هذه الفترة من شأنها دفع عجلة الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين.

وعلى جانب آخر، رحب اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد بالوفد السنغافوري قائلاً إن الشعب المصري عندما يرى فريق العمل المكون من الفريق مهاب مميش واللواء كامل الوزيري رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يدرك أن الخير قادم لمصر.

ومن جانبه شرح اللواء مهندس دكتور أشرف وجيه، رئيس المكتب الاستشاري، عرضًا لشبكة الطرق والأنفاق التي تخدم منطقة تنمية شرق بورسعيد، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ في شبكة الطرق للمنطقة الصناعية بلغت 52% من حجم الأعمال، والتي ستنتهي جميعها ويتم تسليمها قبل يونيو 2018، مؤكدًا على أن هناك مايقرب من 10 شركات محلية مصرية عاملة في الموقع بشرق بورسعيد بعمالة فنية ماهرة وتبلغ نسبة تنفيذ الأعمال في الأرصفة والميناء بين 85 إلى 99% وهي تعد معدلات تنفيذ عالية.

وأشار اللواء وجيه، إلى أنه بنهاية أكتوبر المقبل سيتم الانتهاء من تنفيذ كيلومترين من أرصفة شرق بورسعيد على أن يتم الانتهاء من 3 كيلومترات المتبقية وتسليمها في ديسمبر 2017.