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خبير سياسي: الإمارات أقرب دول العالم إلى مصر (فيديو)

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خبير سياسي: الإمارات أقرب دول العالم إلى مصر (فيديو) خبير سياسي: الإمارات أقرب دول العالم إلى مصر (فيديو)

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قال الدكتور محمد عز العرب، خبير شئون الخليج بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح إلى دولة الإمارات العربية في هذا التوقيت، لكونها الأكثر قربا لمصر مقارنة بأي دولة أخرى على مستوى العالم.

وأضاف عز العرب، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «on live»، اليوم الأحد، أن الدولتين يجمعهما قدرا كبيرا من المصالح والتوافقات الاستراتيجية المشتركة، منها: التوافق حول الأزمة القطرية فرؤيتهما للدوحة قبل الأزمة كان يجمعها الكثير من التوافقات، فيما يتعلق بإدراك النخب الحاكمة بأن الإخوان مصدر تهديد بشكل رئيسي لأمن الدولتين، بالإضافة إلى ضرورة التسوية السلمية للصراعات الداخلية المسلحة في المنطقة العربية.

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وذكر: «الإمارات تتعاون بشكل جدي مع في القضية الليبية، لأنها تدرك أن استقرار ليبيا من استقرار مصر، واستقرار الأخيرة من استقرار الإمارات نفسها».

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