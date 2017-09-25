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بدء إنشاء 100 وحدة للبيوجاز في المنيا بالتعاون مع "العمل الدولية"

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مصراوي Masrawy

بدء إنشاء 100 وحدة للبيوجاز في المنيا بالتعاون مع "العمل الدولية"

02:36 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

أرشيفية

المنيا- ريمون الراوي:

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، لقاءً موسعًا مع مسؤولي مشروع وظائف لائقة لشباب بمقر الوحدة المحلية، لمناقشة أهداف ومراحل تنفيذ مبادرة إنشاء 100 وحدة للغاز الحيوي (البيوجاز) بقرية بني حسن الشروق، وذلك ضمن أنشطة مشروع وظائف لائقة لشباب مصر والمنفذ من قبل منظمة العمل الدولية والممول من إدارة الشؤون الدولية بكندا بالتعاون مع وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

وقال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن المبادرة تتيح عددًا من الفرص التدريبية للشباب والفتيات من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك لجنة من منظمة العمل الدولية والمسئولين عن تنسيق مشروع وظائف لائقة لشباب مصر قامت بزيارة قرية بني حسن والتنسيق مع الجمعيات التي تم اختيارها للمشاركة في مبادرة إنشاء 100 وحدة بيوجاز بقرية بني حسن والقرى التابعة لها.

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