اقبال كبير على مراكز الاقتراع في كردستان

القاهرة- (مصراوي):

شهدت مراكز الاقتراع في إقليم كردستان العراق اقبالا كبيرا منذ فتحها صباح اليوم، الاثنين، بحسب ما ورد في شبكة رووداو الكردية.

وسيجيب المصوتون بـ"نعم" أو "لا" على السؤال التالي: "هل تريديون أن يصبح إقليم كوردستان والمناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم دولةً مستقلة؟".

وسيشمل الاستفتاء المدن والمناطق التالية: أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة، خورماتو، خانقين، مندلي، جلولاء، قرتبه، سنجار، الربيعة، نمرود، وبرطلة.

ويستطيع الكورد المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء من خلال النظام الإلكتروني.

وهناك 12 ألف مركز اقتراع، منها 7 آلاف مركز في إقليم كوردستان، و5 آلاف مركز في المناطق المتنازع عليها.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء كانت قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 5 ملايين و200 ألف شخص في إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم يحق لهم التصويت.