أخبار عاجلة

بالصور - مقاهي دمياط الثقافية.. هنا جلس طاهر أبو فاشا والسلاموني وبشير الديك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اقبال كبير على مراكز الاقتراع في كردستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اقبال كبير على مراكز الاقتراع في كردستان

02:17 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

اقبال كبير على مراكز الاقتراع في كردستان

اقبال كبير على مراكز الاقتراع في كردستان

القاهرة- (مصراوي):
شهدت مراكز الاقتراع في إقليم كردستان العراق اقبالا كبيرا منذ فتحها صباح اليوم، الاثنين، بحسب ما ورد في رووداو الكردية.

وسيجيب المصوتون بـ"نعم" أو "لا" على السؤال التالي: "هل تريديون أن يصبح إقليم كوردستان والمناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم دولةً مستقلة؟".

وسيشمل الاستفتاء المدن والمناطق التالية: أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة، خورماتو، خانقين، مندلي، جلولاء، قرتبه، سنجار، الربيعة، نمرود، وبرطلة.
ويستطيع الكورد المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء من خلال النظام الإلكتروني.

وهناك 12 ألف مركز اقتراع، منها 7 آلاف مركز في إقليم كوردستان، و5 آلاف مركز في المناطق المتنازع عليها.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء كانت قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 5 ملايين و200 ألف شخص في إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم يحق لهم التصويت.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المالكي: استفتاء كردستان اعلان حرب على وحدة الشعب العراقي

    أخبار

  • أردوغان يهدد بوقف صادرات النفط ويلوح باستخدام القوة

    أخبار

  • أردوغان: لن نقبل أي دويلة في شمال سوريا يقيمها الأكراد

    أخبار

  • مناطق واسعة في محافظة ديالى تشهد عمليات استفتاء كردستان العراق

    أخبار

إعلان

260f64d70e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"