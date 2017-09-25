اقبال كبير على مراكز الاقتراع في كردستان
اقبال كبير على مراكز الاقتراع في كردستان
02:17 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
اقبال كبير على مراكز الاقتراع في كردستان
القاهرة- (مصراوي):
شهدت مراكز الاقتراع في إقليم كردستان العراق اقبالا كبيرا منذ فتحها صباح اليوم، الاثنين، بحسب ما ورد في شبكة رووداو الكردية.
وسيجيب المصوتون بـ"نعم" أو "لا" على السؤال التالي: "هل تريديون أن يصبح إقليم كوردستان والمناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم دولةً مستقلة؟".
وسيشمل الاستفتاء المدن والمناطق التالية: أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة، خورماتو، خانقين، مندلي، جلولاء، قرتبه، سنجار، الربيعة، نمرود، وبرطلة.
ويستطيع الكورد المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء من خلال النظام الإلكتروني.
وهناك 12 ألف مركز اقتراع، منها 7 آلاف مركز في إقليم كوردستان، و5 آلاف مركز في المناطق المتنازع عليها.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء كانت قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 5 ملايين و200 ألف شخص في إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم يحق لهم التصويت.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
المالكي: استفتاء كردستان اعلان حرب على وحدة الشعب العراقي
-
أردوغان يهدد بوقف صادرات النفط ويلوح باستخدام القوة
-
أردوغان: لن نقبل أي دويلة في شمال سوريا يقيمها الأكراد
-
مناطق واسعة في محافظة ديالى تشهد عمليات استفتاء كردستان العراق
إعلان
إعلان