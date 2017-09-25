أخبار عاجلة

بالصور - مقاهي دمياط الثقافية.. هنا جلس طاهر أبو فاشا والسلاموني وبشير الديك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

طبيب الأهلي يكشف موقف ثلاثي الفريق المصاب

Google+ Print
طبيب الأهلي يكشف موقف ثلاثي الفريق المصاب طبيب الأهلي يكشف موقف ثلاثي الفريق المصاب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان، لاعب الفريق، تماثل للشفاء بعد تعرضه لكدمة قوية في الحوض أثناء مباراة الترجي التونسي بإياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف طبيب الأهلي أن «وليد» شارك في مران اليوم الاثنين بصورة طبيعية بعد تجاوزه الإصابة وتعافيه منها تمامًا، موضحا أن اللاعب تلقى علاجًا مكثفًا؛ اشتمل على بعض الأدوية العلاجية مع الجلسات صباحا ومساءً حتى تماثل للشفاء.

أما عن أزارو فقد خضع لجلسات علاج طبيعي مكثفة وصلت إلى ثلاث جلسات يومية مع الحصول على بعض الأدوية العلاجية للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في نهاية مباراة الترجي.

وأكد طبيب الأهلى أن أزارو يتماثل سريعًا للشفاء بعد تعرضه لتقلص عضلي قوي في مباراة الترجي، وخضع لفحص طبي اليوم الاثنين، ثم شارك في المران البدني، لكنه لم يشارك في تقسيمة الكرة بنهاية المران.

شاهد أيضا

وشارك سعد سمير مدافع الأهلى، فى جزء من المران الصباحى للفريق، قبل أن يؤدى تدريبات علاجية مع محمد أبو العلا مدرب الأحمال للتخلص من آثار الإجهاد فى العضلة الضامة التى أبعدته عن لقاء الترجى.

وأوضح الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق أن سعد يتماثل للشفاء من إصابته، وحالته تتحسن بصوة كبيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا الذى يقام بسوسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر