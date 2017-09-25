طبيب الأهلي يكشف موقف ثلاثي الفريق المصاب

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قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان، لاعب الفريق، تماثل للشفاء بعد تعرضه لكدمة قوية في الحوض أثناء مباراة الترجي التونسي بإياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف طبيب الأهلي أن «وليد» شارك في مران اليوم الاثنين بصورة طبيعية بعد تجاوزه الإصابة وتعافيه منها تمامًا، موضحا أن اللاعب تلقى علاجًا مكثفًا؛ اشتمل على بعض الأدوية العلاجية مع الجلسات صباحا ومساءً حتى تماثل للشفاء.

أما عن أزارو فقد خضع لجلسات علاج طبيعي مكثفة وصلت إلى ثلاث جلسات يومية مع الحصول على بعض الأدوية العلاجية للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في نهاية مباراة الترجي.

وأكد طبيب الأهلى أن أزارو يتماثل سريعًا للشفاء بعد تعرضه لتقلص عضلي قوي في مباراة الترجي، وخضع لفحص طبي اليوم الاثنين، ثم شارك في المران البدني، لكنه لم يشارك في تقسيمة الكرة بنهاية المران.

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وشارك سعد سمير مدافع الأهلى، فى جزء من المران الصباحى للفريق، قبل أن يؤدى تدريبات علاجية مع محمد أبو العلا مدرب الأحمال للتخلص من آثار الإجهاد فى العضلة الضامة التى أبعدته عن لقاء الترجى.

وأوضح الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق أن سعد يتماثل للشفاء من إصابته، وحالته تتحسن بصوة كبيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا الذى يقام بسوسة.