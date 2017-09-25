الأهلي يؤدى مرانه الصباحي.. وعودة معلول من الإجازة

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم الاثنين بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بتونس؛ استعدادا لمباراة النجم الساحلي بذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، بتقسيم المران إلى مجموعتين، حيث تكونت الأولى من اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة الترجي التونسي تحت قيادة أحمد أيوب، ومحمد أبو العلا، وأدوا تدريبات تأهيلية واستشفائية، فيما أدى باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الترجي بالإضافة لجونيور أجايي، مرانا قويًا تحت قيادة حسام البدري.

وشارك معلول في المران الجماعي للفريق، بعد عودته من مدينة صفاقس من الإجازة القصيرة التى حصل عليها اللاعب لمدة يوم لزيارة أسرته والاطمئنان عليها.

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وقام البدري خلال المران بتدريب اللاعبين على بعض الجمل التكتيكية والفنية وشرح بعض الأمور الخاصة بمباراة النجم الساحلي المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا الذي يقام بسوسة.