عبد الحفيظ يرتب إجراءات الإقامة في سوسة ويعاين الملعب الفرعي لاستاد المنزه

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عاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مساء أمس الأحد من سوسة بصحبة أحمد أيوب المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسيد معوض المدرب المساعد، بعد سفر الثلاثي لمشاهدة مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس الليبي التي أقيمت بسوسة أمس وانتهت بفوز النجم 2-0 ليصعد للمربع الذهبي.

وأكد عبد الحفيظ أنه انتهز فرصة سفره إلى سوسة وقام بترتيب إجراءات إقامة البعثة في سوسة، المقرر السفر لها أحد يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين؛ وفقا لموعد مباراة الأهلي والنجم الذى يحدده الاتحاد الإفريقي اليوم.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن المسافة من تونس العاصمة إلى سوسة تصل إلى 180 كيلومترا، وتقطعها السيارة في ساعتين تقريبا.

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كما قام مدير الكرة بالنادي الأهلي، صباح اليوم الاثنين، بمعاينة الملعب الفرعي لاستاد «المنزه» بالعاصمة تونس؛ تمهيدا لأداء الفريق مرانه عليه غدا الثلاثاء.

ولم يحضر عبد الحفيظ مران الفريق الصباحي اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب قريب من فندق الإقامة؛ نظرا لقيامه بمعاينة الملعب الفرعي «المنزه».