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لاعب الإسماعيلي: زملائي هم من ساعدوني على تخطي رهبة الملعب

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لاعب الإسماعيلي: زملائي هم من ساعدوني على تخطي رهبة الملعب لاعب الإسماعيلي: زملائي هم من ساعدوني على تخطي رهبة الملعب

التحرير

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أعرب عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى، والمنتقل حديثًا من الترسانة عن سعادته بثقة الجهاز الفنى والأداء، الذى قدمه أمام الأسيوطى فى أول ظهور له مع الفريق.

وقال «مجدى» فى تصريح خاص للموقع الرسمى للنادى الإسماعيلي، إنه شعر برهبة كبيرة لكن مساندة زملائه فى الملعب ساعدته كثيرًا فى تخطى هذا، وأنه سعيد بإشادة الفرنسى ديسابر المدير الفنى وسيسعى لتقديم الأفضل فى اللقاءات القادمة لضمان الوجود بالتشكيلة الأساسية للدراويش.

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وأضاف أن الفوز على الأسيوطى واعتلاء قمة المسابقة يعطى أعضاء الفريق دفعة معنوية كبيرة تساعدهم فى استمرار مسيرة الانتصارات والحفاظ على الوجود بالمقدمة.

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