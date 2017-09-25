ماثيو: أنا المسؤول عن خسارة يوفنتوس في دوري الأبطال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية حوارًا مع مدافع سبورتينج لشبونة جيرمي ماثيو، وذلك على هامش مواجهته لفريقه السابق برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وقال ماثيو بأنه لا يفكر في الاعتزال في الوقت الحالي وذلك بعد تعافيه من الإصابة، حيث يرغب في مواصلة اللعب حتى تحين لحظة النهاية.

وعن إمكانية احتفاله في حال سجل هدفًا في شباك برشلونة، قال ماثيو إنه لا يعرف ماذا سيفعل حينها، مؤكدًا احترامه الشديد لزملائه السابقين في برشلونة ولجماهير العملاق الكتالوني، مشيرًا إلى أنه لو احتفل سيكون بسبب غضبه الشديد من المعاملة السيئة التي عانى منها من قبل رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

وأشار ماثيو إلى أن الصحافة الإسبانية لم تكن ظالمة في معاملته أثناء وجوده في برشلونة، على الرغم من تعرضه لبعض الانتقادات في كل مرة يشارك فيها في المباريات، إلا أنه يرى أن كرة القدم لعبة جماعية فعندما يخسر النادي لا تلقى المسؤولية على لاعب بعينه بل على الفريق ككل.

شاهد أيضا

وأضاف ماثيو أنه تعرض لانتقادات لاذعة عقب الخسارة من يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن أحد الأهداف أتى من جانبه لفشله في استخلاص الكرة، ولكنه يستغرب من عدم إلقاء الصحافة اللوم على أي من بيكيه أو ماسكيرانو، خاصة أن ذلك الهدف أتى من تمريرة من جانبه وسوء تمركز من الثنائي.

وأوضح ماثيو أنه يشعر بالراحة بشكل أكبر الآن في صفوف سبورتينج لشبونة عما كان الحال عليه في برشلونة، خاصة أن الأجواء في النادي أسرية مثل تلك التي عاصرها في فالنسيا.

وأكد ماثيو عدم مغادرته برشلونة بمرارة، خاصة أنه شارك في العديد من المباريات وتوج بالكثير من الألقاب.