زيدان يرفض دخول الميركاتو الشتوي ويحتفظ بقوته للصيف

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى عدم رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأعرب زيدان عن ثقته الكبيرة في القائمة التي ضمها حاليا في صفوف ريال مدريد، التي توجت بكل الألقاب الممكنة خلال الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان سعيد للغاية باللاعبين الحاليين في صفوف ريال مدريد، معربًا عن ثقته الشديدة في قدرتهم على تحقيق النجاحات خلال الموسم الحالي.

ويرغب زيدان في توفير قوة النادي للميركاتو الصيفي المقبل، حيث يرغب حينها في تدعيم الفريق بصفقات جديدة، ولكنه لن يفكر في شراء أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلا إذا تعرض أحد اللاعبين البارزين في الفريق للإصابة خلال الشهرين المقبلين.

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وعن الأزمة التهديفية التي تواجه الفريق في الموسم الحالي، لا يزال زيدان يرى عدم حاجة الفريق إلى شراء مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة أن الفريق يصنع العديد من الفرص وينقصهم فقط بعض الحظ أمام المرمى لترجمة تلك الفرص إلى أهداف.

ويمتلك ريال مدريد معدل 20 تصويبة على المرمى في المباراة الواحدة هذا الموسم، ومع ذلك لم يسجل الريال سوى 11 هدفا في أول 6 مباريات في الدوري الإسباني من إجمالي 122 تسديدة.

ويرى زيدان أن الأهداف ستأتي في المباريات المقبلة معربًا عن ثقته الكبيرة في خط هجومه الذي يوجد فيه كل من كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيما وبورخا مايورال، مع بعض المساعدة من كل من إيسكو وماركو أسينسيو.