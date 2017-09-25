انتهاء موسم عودة الحجاج بـ 6 رحلات من المدينة المنورة

كتب- طه عبيد:

انتهت شركة مصر للطيران اليوم الاثنين من نقل حوالي 73 الف حاج على 340 رحلة طيران من جدة والمدينة المنورة، على الجسر الجوي الذي نظمته الشركة بداية من 6 سبتمبر الحالى، وحتى اليوم، حيث شهد تنظيم 6 رحلات طيران من المدينة المنورة لعودة 900 حاج من الحجاج المصريين.

وقالت مصادر بالشركة إن الموسم يعد من أفضل مواسم الحج التي نظمتها الشركة، بما شهده من انتظام كبير فى مواعيد الطائرات، وعدم تخلف أمتعة الحجاج، وعدم وجود أي مشكلات أو تأخير فى مواعيد الرحلات بالتنسيق مع السلطات السعودية في المدينة المنورة وجدة.