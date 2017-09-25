مباحث التموين تضبط 32 طن سكر مجهول المصدر قبل ترويجه بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 32 طن سكر مجهول المصدر قبل ترويجه بأسواق العاصمة.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة، أكدتها التحريات السرية، مفادها أن المدعو رضا م.ع "29سنة" المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، ومقيم بالمنيا، يدير المخزن بدون ترخيص، ويحوز كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل المخزن، بقصد التصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط المذكور، وبحوزته داخل المخزن 32 طن سكر مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأزيد من الأسعار المقررة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.