تأجيل دعوى فسخ عقد كازينو الشاطبي لـ 28 أكتوبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بفسخ تعاقد كازينو ومطعم الشاطبي مع المحافظة، إلى جلسة 28 أكتوبر؛ لتقديم مذكرات ختامية من أطراف الدعوى تمهيدًا لحجزها للحكم.

وكان طارق محمود، طالب في دعواه بإصدار حكم بفسخ التعاقد المبرم بين محافظ الإسكندرية ومصطفى حسن أحمد حداد، المتعلق باستغلال كازينو ومطعم وكافتيريا الشاطبي والذي كانت مدته من 16 9 2016 حتى 15 9 2026.

وقدم المقام ضدهم الدعوى لهيئة المحكمة نسخة من العقد استجابة للطلبات التي نصت عليها الدعوى، والتي أكد طارق محمود فيها أن المتعاقدين خالفوا شروط التعاقد؛ لتجريفهم رمال الشاطئ، ووضع خرسانة على تلك المساحة، وردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبي، والتعدي على الممشى الرياضي لكازينو الشاطبى من الجهة الغربية وردمه بالكامل بطول 200 متر؛ لعمل جراج انتظار للسيارات، وهو ما يعد بمثابة اغتيال تاريخي لهذا المكان الذي يعد أثرًا لأهالي الثغر السكندري، إضافة لإهدار قيمته التاريخية والثقافية والتراثية، كما أن هذا البناء يحجب رؤية المياه عن الشعب السكندري في تلك المساحة التي اغتالها مصطفى حسن في مخالفة صريحة منه للعقد المبرم بينه وبين محافظة الإسكندرية.

وأشار طارق محمود إلى أن التعديلات التي أجراها مصطفى حسن في إقامة طبقة خرسانية في مياه البحر سيؤدي إلى تصريف مياه الصرف في البحر دون معاجلة، الأمر الذي يمثل جريمة بيئية طبقًا للقانون رقم 12 لسنة 1984.

وأوضح أن محافظ الإسكندرية والسكرتير لمحافظة الإسكندرية لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص، وأخصها فسخ التعاقد المبرم معه، وما يترتب على ذلك من آثار.