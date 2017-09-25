الداخلية: قوافل طبية توقع الكشف الطبي على 1885 نزيلا بليمان 430 الصحراوي بقنا

كتب- علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية، قوافل طبية ضمت مختلف التخصصات الطبية؛ لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء السجون العمومية والمركزية، تنفيذ لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بإعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية.

وقامت الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بتوجيه قافلة طبية للكشف عن الأمراض الصدرية بليمان 430 الصحراوي؛ حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ألف و394 نزيلا، وإجراء أشعة على الصدر ل385 نزيلا، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

كما قامت مديرية أمن قنا، في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم أفضل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية، بتوجيه قافلة طبية، بالتعاون مع الجهات المعنية، للكشف الطبي على نزلاء السجن المركزي بمركز شرطة قوص بقنا.

وأسفرت أعمالها عن توقيع الكشف الطبي على 53 حالة متنوعة من النزلاء، وصرف الأدوية اللازمة لهم .. وتوالى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.