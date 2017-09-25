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تأجيل محاكمة مالك شركة مصر للاستثمار العقاري في اتهامه بالنصب لـ9 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة مالك شركة للاستثمار العقاري في اتهامه بالنصب لـ9 أكتوبر

01:59 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

تأجيل محاكمة مالك شركة مصر للاستثمار العقاري في اتهامه بالنصب لـ9 أكتوبر

ارشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة مالك شركة "مصر للاستثمار العقاري لاتهامه بالنصب على المواطنين، لجلسة 9 أكتوبر للإعلان.

كان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات للنيابة العامة اتهموا فيه باسم محمود مصطفى إبراهيم، مالك شركة مصر للاستثمار العقاري، بالنصب والاحتيال لإيهامهم ببيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة التي تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم، فتم إحالته لمحكمة جنح الدقي التي أصدرت القرار السابق ذكره.

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