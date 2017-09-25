رئيس "الأعلى للإعلام" ينتقد عدم توافر وسائل تنظيم الأسرة
رئيس "الأعلى للإعلام" ينتقد عدم توافر وسائل تنظيم الأسرة
02:11 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
كتب- أحمد علي:
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الزيادة السكانية تمثل خطورة حقيقية على المجتمع، مطالبا الدولة بوضع آليات واضحة وصريحة للتغلب على الظاهرة.
وانتقد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدم توفير وسائل تنظيم الأسرة لـ12.5% من سيدات مصر، مشددا على ضرورة عمل شبكة وحدات صحية مترابطة ومتكاملة يوجد بها جميع الخدمات الصحية للأسرة.
وأضاف أن "الأديان السماوية جميعها لا تقر كثرة الإنجاب للتباهى ولكن بالابتكار والعلم يكون التفاخر والتباهى بين الأمم".
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