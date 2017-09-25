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السيسي: حريصون على تطوير العلاقات مع الإمارات

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السيسي: حريصون على تطوير العلاقات مع الإمارات السيسي: حريصون على تطوير العلاقات مع الإمارات

التحرير

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أكد الرئيس عبد الفتاح حرص على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الأصعدة، والاستمرار في التنسيق المكثف بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، مشددا على أن أمن دول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحاثات الثنائية التي عقدها السيسي، اليوم الإثنين، مع الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عقب وصوله إلى أبوظبي، والتي تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين.

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وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب خلال جلسة المباحثات عن سعادته بزيارة أبو ظبي، وطلب نقل تحياته للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مؤكدا ما تمثله العلاقات بين مصر والإمارات من نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية الشقيقة، مشيدا بدور الإمارات في تعزيز العمل العربي المشترك.

ووصل السيسي، صباح اليوم، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وكان في استقباله الشيخ محمد بن زايد، وعدد من كبار مسئولي الإمارات على رأسهم الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

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التحرير

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