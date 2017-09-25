ميركل تعلن إجراء محادثات مع الأحرار والخضر والاشتراكيين

برلين- (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عزمها إجراء محادثات بشأن الحكومة الجديدة مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، وأيضا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الحالي في الحكومة.

وقالت ميركل اليوم، الاثنين، عقب مشاورات مع قادة حزبها المسيحي الديمقراطي في برلين إنه من المهم للغاية أن يكون لألمانيا حكومة مستقرة في المستقبل أيضا.

يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلن نيته الانضمام إلى صفوف المعارضة.

وأظهرت النتائج النهائية المؤقتة للإنتخابات الألمانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين أن تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، سجلا تراجعا كبيرا، مقارنة بالانتخابات الماضية، بينما حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني نجاحا كبيرا، بعد أن حصد ما يقرب من 13% من الاصوات.

وبعد فرز الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية حصد تحالف ميركل المسيحي على 33% الأصوات، بينما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 20.5%.

وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة على 12.5 % ليكون ثالث أقوى حزب في البلاد، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها البرلمان.

وفي الوقت نفسه، عاد الحزب المؤيد لقطاع الأعمال "الديمقراطيون الأحرار" إلى الساحة الاتحادية للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، بعد حصوله على 10.7 % من الأصوات. وحصل حزب اليسار على9.2 %، وحزب الخضر على 8.9 %.