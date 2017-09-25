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أردوغان يهدد بوقف صادرات النفط ويلوح باستخدام القوة

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مصراوي Masrawy

أردوغان يهدد بوقف صادرات النفط ويلوح باستخدام القوة

01:58 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

أردوغان يهدد بوقف صادرات النفط ويلوح باستخدام القوة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اسطنبول- (د ب أ):

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما على الاستفتاء الذي يتم إجراؤه اليوم في المناطق الكردية بشمال العراق، وشدد على أن هذا الاستفتاء يظل باطلا ولاغيا وغير قانوني بغض النظر عن نتائجه، وحذر من أنه سيكون لهذا الاستفتاء عواقبه الاقتصادية والعسكرية.

وقال إن معبر الخابور الحدودي مع العراق، والذي يعد البوابة الرئيسية للمناطق الكردية على العالم، مفتوح الآن في اتجاه حركة المرور القادمة إلى تركيا، ومن الممكن أن يتم إغلاقه كليا في المستقبل.

ونقلت صحيفة "دايلي صباح" عنه القول إن تركيا قد توقف أيضا الصادرات النفطية الكردية، وقال :"سنرى لمن ستبيع حكومة إقليم كردستان نفطها، تركيا هي التي تسيطر على الصمام"، في إشارة إلى خط أنابيب كركوك-جيهان الذي يربط حقول النفط في شمال العراق بالموانئ النفطية في البحر المتوسط.

ولوح أردوغان باستخدام القوة إذا لزم الأمر، وقال :"كما قمنا بتحرير جرابلس والراعي والباب من داعش في سورية، وإذا ما اقتضت الضرورة فإننا لن نتوانى عن اتخاذ نفس هذه الخطوات في العراق".

وأضاف :"قد نتوجه إلى هناك بين عشية وضحايا دون سابق تحذير".

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