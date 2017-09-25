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تأجيل محاكمة صاحب "أونست" في 20 قضية تتهمه بالنصب على المواطنين لـ 9 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة صاحب "أونست" في 20 قضية تتهمه بالنصب على المواطنين لـ 9 أكتوبر

01:59 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

محاكمة إكرامي الصباغ

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية ضياء الدين، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة إكرامي الصباغ صاحب شركة أونست في 20 قضية تتهمه بالنصب على المواطنين، لجلسة 9 أكتوبر؛ للإعلان وتقديم تقارير للمحكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن شركة أونست كانت قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم وحددت موعدا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها

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