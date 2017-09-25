ضبط عامل وآخر لسرقتهما 50 هاتفًا محمولاً في النزهة

كتب-علاء عمران وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عامل بشركة، وصديقه لقيامهما بسرقة 50 هاتفا محمولاً وسماعات من داخل مخزن شركة توزيع بمنطقة النزهة.

كان قد تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من عمرو حسيني، 36 سنة، مدير شركة للتوزيع باكتشاف الموظف المسئول عن مخزن الشركة سرقة 50 هاتفا محمولا ماركة هواوي، جهاز بروجوكتور، 3 سماعات على هيئة ساعة من داخل مخزن الشركة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وبالانتقال وبإجراء المعاينة تبين سلامة المنافذ الخارجية للشركة ووجود كسر برزة الباب الداخلي لغرفة المخزن.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين الحاليين والسابقين بالشركة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من مدحت شوقي، 29 سنة، مسئول المخزن بالشركة محل الواقعة، وأيمن حسام، 33 سنة، عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان أسفرت أحدها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرا لعمله بالشركة ومروره بضائقة مالية ضمر في نفسه سرقة المخزن وفى سبيل ذلك استعان بالثاني وتوجها ليلًا للشركة وتمكن من الدخول باستخدام نسخة من المفتاح وقاما بكسر رزة الباب الداخلي للمخزن واستوليا على المسروقات وانصرفا، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكن المتهم الثاني.

وبعرض المضبوطات على المجني عليه تعرف عليها واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك للمحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.