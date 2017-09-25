"الأمن العام": ضبط 11 سلاحاً نارياً و12 عنصراً خطرا وتنفيذ 1550 حكماً قضائيا في دمياط
"الأمن العام": ضبط 11 سلاحاً نارياً و12 عنصراً خطرا وتنفيذ 1550 حكماً قضائيا في دمياط
01:53 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب- علاء عمران:
شن ضباط قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، وقطاع الأمن المركزي، حملة تفتيشية موسعة لضبط الخارجين على القانون، وتحقيق الانضباط في الشارع الدمياطي.
واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام - ضبط العناصر الخطرة المشهور عنها الإتجار في المواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد؛ وذلك بقريتي "البصارطة" بدائرة مركز شرطة دمياط، و"أم الرضا" بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ بدمياط.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 شخصا، بحوزتهم 3 بنادق آلية، و4 بنادق خرطوش، و3 قطع فرد محلى الصنع، وطبنجة، و53 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و8 قضايا إتجار بالمخدرات، ضبط خلالها 17 كجم من نبات البانجو المخدر، و150 جراما من مخدر الحشيش، و70 جراما من مخدر الهيروين، و60 قرصا مخدرا، و5 متهمين مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم في قضايا مختلفة، و12 عنصرا خطرا، بالإضافة إلى تنفيذ 1550 حكما قضائيا متنوعا...وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين كلٍ منهم على حده، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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