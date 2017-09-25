محافظ الغربية: "بيجيلي حالة رعب لما بشوف لوحة التعداد السكاني"

كتب- أحمد علي:

شدد اللواء أحمد ضيف، محافظ الغربية، على أهمية تضافر الجهود لايجاد حلول غير تقليدية لحل قضية الزيادة السكّانيّة في مقدمتها أهمية البعد الديني ممثلا في الأزهر والكنيسة، مع تجديد الخطاب الديني.

وأضاف: "أنا لما بنزل مكتبي وأشوف اللوحة الخاصة بالتعداد السكاني بيجيلي حاله رعب.. 400 ألف في سنة ونصف هجيب لهم رعاية صحية منين".

وشدد ضيف، خلال جلسه الحوار المجتمعي الذي تنظمة لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب في حصور ممثلي الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني، على اهمية أن تشمل التوعية القري وتوابعها بالمحافظات لأن الجهل يولد المشكلة، مشيراً إلى أن توزيع خريطة المدارس بالمحافظات بدأت تتجه نحو إنشاء مدارس بالمناطق الفقيرة.​