المجموعة الاقتصادية تناقش منظومة نقل السلع

كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل.

وتناول الاجتماع خطوات تنفيذ برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، الذي يهدف إلى توفير عائد مادي لهذه الشركات، لتطوير أداءها وتنشيط استثماراتها، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية.

وبحثت اللجنة الوزارية الاقتصادية مقترحات بتطوير عملية صناعة السكر لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وناقشت اللجنة آليات رفع كفاءة منظومة نقل السلع الأساسية والاستراتيجية داخل مصر، بهدف تسهيل عملية نقل السلع إلى المحافظات، عبر استخدام وسائل متنوعة في النقل وضمان التطوير المستمر لها، وقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزراء النقل، والتموين، وقطاع الأعمال، والمالية، لبحث البدائل المطروحة لتطوير هذه المنظومة.

واستعرض الاجتماع، تقرير حول التجارة الخارجية، متضمناً حركة الصادرات والواردات بين مصر ومختلف دول العالم، في إطار خطة الدولة لتخفيف الاعتماد على الاستيراد بصورة كبيرة وتوفير العملة الصعبة.​