القصبي: الزيادة السكانية تقلل نصيب الفرد من الموارد الغذائية والتعليم

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قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية ليست أزمة ولكن ندرة الموارد هي التي تخلق أزمة حقيقية وتصنع فجوة تطلق جرس إنذار، مضيفا: «أننا أمام مشكلة حقيقية تتمثل في زيادة عدد السكان الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة».

وأشار القصبي، خلال جلسة الحوار المجتمعي بمجلس النواب، اليوم، الإثنين، لمناقشة قضية الزيادة السكانية، إلى أن الزيادة المرتقبة ستؤدي لخفض نصيب كل فرد في المجتمع من الموارد الغذائية، إلى جانب عجز فرص التعليم وزيادة كثافة الفصول، وتأثير كل هذا على المجتمع بشكل عام.

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وأوضح أن الزيادة السكانية تعني زيادة فرص البطالة وعجزا صريحا في انخفاض نصيب الفرد في الخدمات العامة والدخل القومي بشكل عام، مشيرا إلى أن هناك أزمة حقيقية تتمثل فى سوء توزيع السكان.

ولفت إلى أن الزيادة السكانية تشكل مشكلة حقيقية، وهذا ما دفع اللجنة لعقد جلسة الحوار المجتمعي متمنيا الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، موضحا أن الزيادة السكانية ليست مسئولية الحكومة بمفردها ولكن على الجميع أن يشتركوا في ايجاد حل لهذه الأزمة التي تهدد المجتمع.