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العبادي يأمر بحماية المواطنين في مناطق سيطرة إقليم كردستان العراق

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مصراوي Masrawy

العبادي يأمر بحماية المواطنين في مناطق سيطرة إقليم كردستان العراق

01:43 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

العبادي يأمر بحماية المواطنين في مناطق سيطرة إقليم كردستان العراق

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد- (د ب أ):

وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الأجهزة الأمنية بحماية المواطنين في مناطق تحت سيطرة إقليم كردستان.

وقال بيان لرئاسة الوزراء العراقية اليوم الاثنين ، إن "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه الأجهزة الأمنية، بحماية المواطنين من التهديد والاجبار الذي يتعرضون له في المناطق التي يسيطر عليها الاقليم".

جاء ذلك بالتزامن مع الاستفتاء الذي يجري اليوم في الإقليم والمناطق التي يسيطر عليها بشأن الانفصال عن العراق.

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