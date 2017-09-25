العبادي يأمر بحماية المواطنين في مناطق سيطرة إقليم كردستان العراق

بغداد- (د ب أ):

وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الأجهزة الأمنية بحماية المواطنين في مناطق تحت سيطرة إقليم كردستان.

وقال بيان لرئاسة الوزراء العراقية اليوم الاثنين ، إن "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه الأجهزة الأمنية، بحماية المواطنين من التهديد والاجبار الذي يتعرضون له في المناطق التي يسيطر عليها الاقليم".

جاء ذلك بالتزامن مع الاستفتاء الذي يجري اليوم في الإقليم والمناطق التي يسيطر عليها بشأن الانفصال عن العراق.