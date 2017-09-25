ضبط 5 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها بالقاهرة-(صور)

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل ترويجها بأسواق الزيتون.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، أكدتها التحريات السرية مفادها قيام "محمد ص.م "28 سنة مورد لحوم" مقيم بدائرة القسم بإدارة مخزنين بدون ترخيص بدائرة القسم وحيازته كمية كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام الآدمي بقصد التصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهداف المخزنين بالاشتراك مع مفتشي إدارة التموين حيث ضبط المذكور وبحوزته داخل المخزنين 5 أطنان من اللحوم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.