الجندي: نحتاج 100 ألف فصل دراسي لاستيعاب 5 ملايين تلميذ في 2030

كتب- أحمد علي:

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إنه "سيكون لدينا 5 مليون تلميذ بحاجة إلى 100 ألف فصل دراسي جديد في عام 2030".

وأضاف: "يتكلف الفصل الدراسي الواحد 300 ألف جنيه، بالتالى سنحتاج الى 20 مليار جنيه سنويا، وسيكون لدينا 10 مليون شاب يدخلون سوق العمل أى سنحتاج الى 33 مليار جنية كل سنه".

وأضاف، خلال كلمته اليوم في جلسة الحوار المجتمعي حول الزيادة السكانية، الذى تعقده لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، بحضور أكثر من 250 شخصية عامة، أن مشكلة الزيادة السكانية توازى خطر الإرهاب، مؤكدا أن معدلات الزيادة السكانية السنوية في مصر، تعادل أربع أضعاف الدول المتقدمة وضعف الدول النامية، مؤكد أن تلك الزيادة مع انعدام الموارد تمثل كارثة.