ضبط مدير "هايبر" شهير يعرض سلعا غذائية دون بيانات في العبور

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط صاحب هايبر شهير، لعرضه وبيع سلع غذائية دون بيانات تفيد محتوى العبوة والشركة المنتجة وتاريخ الإنتاج والصلاحية بالعبور.

تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد بضبط "رضا. أ. ح" 41 سنة، المسئول عن هايبر بمنطقة الحي الأول قسم العبور، وذلك لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية بدون بيانات، تفيد محتوى العبوة والشركة المنتجة وتاريخ الإنتاج والصلاحية.

تحرر محضر بالواقعة رقم 9382 جنح قسم العبـور وتولت النيابة العامة التحقيق.