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ضبط مهندس بتهمة الانضمام لجماعة محظورة في القليوبية

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ضبط مهندس بتهمة الانضمام لجماعة محظورة في القليوبية ضبط مهندس بتهمة الانضمام لجماعة محظورة في القليوبية

التحرير

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ألقى ضباط الأمن الوطني بالتنسيق مع مباحث القليوبية، اليوم الإثنين، القبض على مهندس بمركز شبين القناطر لانضمامه لجماعة محظورة.

وردت معلومات للمقدم محمد عبد الله السايح، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، باختباء أحد عناصر جماعة الإخوان في منطقة زاوية الشيخ سند.

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بالعرض على اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير الأمن، تحركت مأمورية تضم رجال قطاع الأمن الوطني والمباحث، نجحت في ضبط "عبد النعيم.ع"، 49 سنة، مهندس، مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2174 إداري مركز شبين القناطر لسنة 2017 (انضمام لجماعة محظورة).

في سياق متصل، تم شن حملة مكبرة استهدفت فحص العناصر السياسية بمختلف مراكز المحافظة، وتم فحص 75 مشتبهًا به.

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التحرير

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