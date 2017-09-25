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غدا الطقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 32

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غدا الطقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 32 غدا الطقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 32

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتكون الرياح معتدلة، فيما تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فمن المتوقع أن تكون ما بين خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر نصف المتر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 21 32
وسط الدلتا 21 32
الإسكندرية 23 29
بلطيم 23 29
مطروح 21 28
السلوم 19 27
سيوة 21 35
بورسعيد 23 29
دمياط 23 29
العريش 18 30
رفح 19 30
الإسماعيلية 20 32
السويس 21 32
رأس سدر 21 32
نخل 14 31
نويبع 25 33
طابا 19 32
كاترين 16 30
الطور 23 31
شرم الشيخ 26 33
الغردقة 23 35
مرسى علم 25 34
الفيوم 20 33
بني سويف 20 33
المنيا 19 33
أسيوط 19 34
سوهاج 23 34
قنا 21 36
الأقصر 21 37
أسوان 24 38
أبو سمبل 21 38
الوادي الجديد 22 37
شلاتين 24 34
أبو رماد 23 33
رأس حدربة 23 32
حلايب 24 31

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