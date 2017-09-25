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محافظ قنا يتفقد التجهيزات الطبية بمستشفى الأورام (صور)

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محافظ قنا يتفقد التجهيزات الطبية بمستشفى الأورام (صور) محافظ قنا يتفقد التجهيزات الطبية بمستشفى الأورام (صور)

التحرير

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تفقد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، اليوم الإثنين، مستشفى الأورام؛ لمتابعة التجهيزات الطبية يرافقه الدكتور مجدي محمد، مدير المستشفى.

أوضح "الهجان" أنه تم تجهيز المستشفى بـ12 جهازا جديدا أبرزها (الجاما كاميرا - السونار - المامو جرام - جهاز الصدمات) بتكلفة 11 مليونا و529 ألف جنيه، مؤكدًا أنها ستسهم بشكل كبير في تقديم خدمات علاجية مميزة لمرضى الأورام بالمحافظة.

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وأكد المحافظ أن إقامة مستشفى لعلاج الأورام بقنا؛ لرفع كفاءة المنظومة الصحية، وتوفير كافة التخصصات الطبية اللازمة للمرضى من أبناء قنا، وتيسيرا عليهم بدلا من الانتقال إلى المحافظات المجاورة.

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واختتم محافظ قنا تصريحاته بالتأكيد أنه سيتم افتتاح مستشفيات (أبو تشت – نجع حمادي – دشنا) خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

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