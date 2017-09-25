العمليات الخاصة تداهم «كرنك أبو تشت» وتضبط 105 متهمين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

داهمت أجهزة الأمن بقنا مدعومة بمجموعات قتالية، اليوم الإثنين، قرية الكرنك التابعة لمركز أبو تشت؛ لضبط طرفي خصومة ثأرية بين عائلتي "الخطبة" و"الجوالين"، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بينهم شرطي منذ 3 أيام.

وقال اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إنه تم ضبط 43 متهمًا من العائلتين، و62 من أهالي القرية تبين أنهم هاربون من أحكام قضائية.

شاهد أيضا

وأوضح "العياط"، في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن تمكنت من إزالة 8 منازل مقامة على أراضي الدولة خاصة بالخصومة الثأرية، مشددا على استمرار حملات مداهمة البؤر الإجرامية بالمحافظة.