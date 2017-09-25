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العمليات الخاصة تداهم «كرنك أبو تشت» وتضبط 105 متهمين

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العمليات الخاصة تداهم «كرنك أبو تشت» وتضبط 105 متهمين العمليات الخاصة تداهم «كرنك أبو تشت» وتضبط 105 متهمين

التحرير

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داهمت أجهزة الأمن بقنا مدعومة بمجموعات قتالية، اليوم الإثنين، قرية الكرنك التابعة لمركز أبو تشت؛ لضبط طرفي خصومة ثأرية بين عائلتي "الخطبة" و"الجوالين"، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بينهم شرطي منذ 3 أيام.

وقال اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إنه تم ضبط 43 متهمًا من العائلتين، و62 من أهالي القرية تبين أنهم هاربون من أحكام قضائية.

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وأوضح "العياط"، في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن تمكنت من إزالة 8 منازل مقامة على أراضي الدولة خاصة بالخصومة الثأرية، مشددا على استمرار حملات مداهمة البؤر الإجرامية بالمحافظة.

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