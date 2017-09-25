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«لامبورجيني» تبهر العالم بـ«هيوركين» الجديدة

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«لامبورجيني» تبهر العالم بـ«هيوركين» الجديدة «لامبورجيني» تبهر العالم بـ«هيوركين» الجديدة

التحرير

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تستعد شركة "لامورجيني" الإيطالية، لطرح سيارتها الجديدة "هيوركين"، والتي كشفت عنها للعالم في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات منذ أيام.

وبحسب موقع مجلة "موتور"، فإن السيارة ستعتمد على محرك 5200 CC يتكون من 10 سلندر على شكل "V10” بدفع خلفي، قادر على ضخ قوة تزيد عن 600 حصان.

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وأضافت الشركة مجموعة من المميزات التقنية الجديدة التي تصب في صالح القدرات التنافسية للسيارة على مستوى الأسواق العالمية، فضلًا عن مجموعة من المميزات الفنية للمحرك التي تساعده على تخطي السرعات المتتالية دون خلل واضح في أدائه.

 

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