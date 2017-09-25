سلطان بن سحيم آل ثاني عن مراسم عودة تميم: "غدًا سيخرجون لاستقبال الحكومة الجديدة"

كتبت- رنا أسامة:

علّق الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، نجل أول وزير خارجية قطري، على تقارير استقبال القطريين للأمير تميم بن حمد في الدوحة، أمس الأحد، قائلًا: "غدًا سيخرج أبناء قطر بأكملهم لاستقبال الحكومة الجديدة".

وكتب الشيخ سلطان، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "وغدًا سيخرج أبناء قطر بأكملهم من في الداخل وفي الخارج لاستقبال حكومة قطر الجديدة والتي تحتضن جميع مكونات الشعب القطري".

ونقل التليفزيون القطري، الأحد، مظاهر استقبال القطريين في شوارع العاصمة الدوحة، لاستقبال الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بعد عودته من أول جولة خارجية له منذ اندلاع الأزمة الخليجية، التي شملت تركيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.

ونقل تلفزيون قطر الرسمي مشاهد من شوارع العاصمة، يظهر فيها عدد من المواطنين يحملون الأعلام وصور للأمير تميم.

ونشرت الخارجية القطرية صورًا من الاستقبال، واعتبرته "لوحة مبهرة" ويحمل "رسائل بليغة" تعبر عن "الحب والولاء والوفاء" للأمير، مُرفقة بهاشتاج "#كل_قطر_تستقبل_تميم".

وقالت الخارجية القطرية على حسابها الرسمي على تويتر، إن "الاستقبال الشعبي التاريخي لسمو الأمير تعبير جديد عن قوة الجبهة الداخلية وانتصار لإرادة قطر وسيادتها".

كان الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، (أحد أفراد العائلة الحاكمة القطرية من المعارضين لتميم)، وجّه خطابًا إلى القطريين، الإثنين الماضي، داعيًا كافة الوجهاء وأعضاء العائلة الحاكمة للاجتماع لطرد من وصفهم بالخائنين وتحصين قطر من الحاقدين والدخلاء.

جاء ذلك بعد يوم من دعوة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، ( أحد أبرز أفراد عائلة آل ثاني في قطر)، "الحكماء والعقلاء" من الأسرة الحاكمة وأعيان البلاد، إلى اجتماع "أخوي وعائلي ووطني" للتباحث حول الأزمة، والعمل من أجل إعادة اللُحمة الوطنية ووقف العداء لدول مجلس التعاون الخليجي.