وزارة الدفاع الروسية: رصد 15 انتهاكا للهدنة في سوريا
وزارة الدفاع الروسية: رصد 15 انتهاكا للهدنة في سوريا
01:30 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
وزارة الدفاع الروسية
موسكو-( أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، الاثنين، رصد 15 انتهاكا لنظام وقف القتال في سوريا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت الوزارة، في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) إن الجانب الروسي للجنة الروسية التركية المشتركة للنظر في المسائل المتعلقة بانتهاكات نظام وقف القتال، رصد 13 حادث إطلاق نار في محافظات اللاذقية وحمص وحماة ودمشق ودرعا، فيما رصد الجانب التركي حادثي إطلاق نار في محافظة دمشق.
وأشار البيان، إلى أن معظم حالات إطلاق النار بشكل عشوائي، تحدث في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) الإرهابيين، معتبرا الوضع في مناطق خفض التوتر مستقرا.
من جهة أخرى، أكد البيان، انتهاء عملية إنسانية أممية، مشيرا إلى نقل حوالي 225 طنا من الأغذية والأدوية والمستلزمات إلى إحدى بلدات ريف دمشق.
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